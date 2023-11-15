В Приморье объявили штормовое предупреждение

Согласно прогнозу Приморского гидрометцентра, в регионе ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Сильные дожди и снегопады ожидаются в Приморском крае 16 и 17 ноября. В связи с прогнозируемыми осадками Приморский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение.

"В связи с влиянием активного циклона вечером 16 ноября, ночью и днем 17 ноября в Приморском крае пройдут осадки (дождь, дождь со снегом, снег), местами сильные в виде дождя, дождя со снегом с количеством 15-35 мм за 12 часов и менее", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что на востоке края ночью и днем 17 ноября местами ожидается еще более сильный дождь в 50 мм и более за 12 часов.

В начале ноября в Приморском крае прошли сильный дождь и снег, в северных районах - ледяной дождь. Это привело к масштабным авариям на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями.