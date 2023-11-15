15 ноября, 01:59
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" покажут флаг Новосибирской области на срезе рисового зернышка

Экспонат изготовил микроминиатюрист Владимир Анискин специально для мероприятия

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Флаг Новосибирской области на срезе рисового зернышка будет представлен на стенде региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 19 ноября. Специально для мероприятия его изготовил микроминиатюрист Владимир Анискин, об этом он сам сообщил ТАСС.

"Флаг никогда ранее не выставлялся. Я его сделал буквально только что. Он выполнен из различных кусочков специальной краски, сложен и склеен. Его создание заняло несколько дней, дважды я его переделывал", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, на стенде Новосибирской области в день региона 19 ноября будут представлены подкованная блоха, роза внутри конского волоса, роза в золотой иголке, самая маленькая копия доллара Моргана, а также работы, выполненные с использованием настоящих драгоценных камней, в том числе бриллиантов: икона Святой Фотиньи, икона Святого Федора Ушакова и художественная работа "Ты бриллиант моего сердца". Разглядеть их можно будет под микроскопом.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития региона, Анискин - доктор физических и математических наук, он попал в Книгу рекордов России. Мастер занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года он работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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