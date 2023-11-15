15 ноября, 02:02

В трех регионах России ожидается "волна холода"

На Чукотке, в Камчатском крае и Мурманской области прогнозируют сильные морозы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Морозы до 32-34 градусов ожидаются на Чукотке и в Камчатском крае в ближайшие несколько дней. Аномально холодная погода также прогнозируется в Мурманской области, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть три региона, где температура в ближайшие дни будет значительно ниже климатический нормы. В Мурманской области с 15 по 19 ноября она будет ниже нормы на 7-9 градусов - ожидаются морозы до 15-18 градусов. На Чукотке с 15 по 19 ноября температурный фон на 7-12 градусов ниже нормы, это значит, что прогнозируются морозы до 32-34 градусов. Аналогичная ситуация в Камчатском крае, такие же аномалии, но морозы будут до 28-32 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, ситуацию в этих регионах можно назвать "волной холода". "Достаточно длительный период температура будет ниже нормы на 7 и более градусов, это вполне можно считать волной холода, пусть пока и в ноябрьском исполнении", - сказал он. 

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