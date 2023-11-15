15 ноября, 02:05

В Токио открыли кафе с передовыми технологиями для коммуникации с глухими людьми

© Алексей Заврачаев/ ТАСС

Оно будет работать с 15 по 26 ноября, пока в городе проводятся Сурдлимпийские игры

ТОКИО, 15 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Концептуальное кафе под названием Miru cafe (от японского слова "видеть"), где передовые технологии помогают создать комфортную среду для коммуникации с сотрудниками с нарушениями слуха, открылось в Токио. Событие призвано привлечь внимание общественности к проблемам таких людей, а также к Сурдлимпийским играм для глухих спортсменов, которые пройдут в японской столице в 2025 году.

"Я хочу, чтобы люди углубили свое понимание проблемы потери слуха и Сурдлимпийских игр посредством этого практического опыта. Здесь вы можете попробовать осуществить новый вид коммуникации благодаря передовым технологиям", - сказала на церемонии открытия губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ.

Во время мероприятия губернатор Токио с помощью планшета с программой, которая переводит слова в текст и способна распознавать язык жестов, пообщалась с официанткой, которая не слышит, и заказала кофе.

Технологии общения

Кафе находится в популярном среди молодежи районе Харадзюку. Оно будет работать в период с 15 по 26 ноября.

"За счет проведения таких мероприятий мы хотели бы побудить как можно больше людей узнать язык жестов. В настоящее время мы создаем видеоролики, которые позволяют людям научиться общаться таким образом. В будущем мы также хотели бы повысить осведомленность о Сурдлимпийских играх и сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель отдела международных спортивных проектов администрации Токио Хироси Накаяма.

Для общения с сотрудниками с нарушениями слуха здесь используются цифровые технологии, включая интерактивную систему перевода, способную отображать рукописные символы и преобразовывать язык жестов в текст и наоборот. Также в заведении представлены компьютерный аватар, который использует язык жестов, двусторонний экран для перевода на несколько иностранных языков и другие гаджеты.

Кроме того, посетители могут ознакомиться с устройствами, которые позволяют глухим людям чувствовать характеристики звука посредством вибраций. Их можно крепить на волосы, мочки ушей, воротники, рукава и т. д.

"Помимо значения "видеть" в названии Miru также заключен смысл "пробовать". Иными словами, здесь вы можете попробовать новую среду общения без каких-либо ограничений. Даже если человек не слышит, речь можно преобразовать в текст. Если во время Сурдлимпийских игр в Токио будут использоваться такие цифровые технологии, это стало бы прекрасной возможностью соединить людей, которые слышат, и тех, кто не слышит", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель некоммерческой организации Nippon Foundation Икуми Кавамата, которая выступает амбассадором Сурдлимпийских игр 2025 года и сама имеет проблемы со слухом.

"Например, когда люди приезжают в другую страну, они испытывают языковые барьеры. Но сейчас их можно убрать с помощью цифровых технологий. Я думаю, здорово видеть, что тоже самое происходит и с языком жестов", - добавила она.

Сурдлимпийские игры

Сурдлимпийские игры проводятся каждые четыре года для глухих спортсменов. Первые такие Игры прошли в Париже в 1924 году. К соревнованиям допускаются люди с потерей слуха 55 дБ и более, которым не требуется посторонняя помощь. Слуховые аппараты носить не разрешается, звуковые сигналы не используются. Вместо этого применяется язык жестов, сигнальные лампы и флажки.

Олимпиада для глухих 2025 года пройдет в Токио с 15 по 26 ноября. Она будет приурочена к 100-летней годовщине проведения подобных соревнований. На Играх будет представлен 21 вид спорта, включая легкую атлетику, футбол и плавание. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 3 тыс. спортсменов с нарушениями слуха из более чем 70 стран мира. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
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