15 ноября, 02:18

В Якутии организовали курсы повышения квалификации по управлению БПЛА

Обучение проводит Северо-Восточный федеральный университет

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) организовал курсы повышения квалификации по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС проректор СВФУ по цифровому развитию Петр Иванов.

"Организатором выступил Физико-технический институт СВФУ, к проведению курсов привлечены сотрудники СВФУ и Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества", - сказал Иванов, добавив, что первыми обучение пройдут 30 человек, в том числе школьники и студенты.

Курсы "Беспилотные летательные аппараты" продолжительностью 72 часа включают онлайн-обучение, очные лекции, работу на симуляторах и запуск дронов. Как отметил Иванов, для курсов было закуплено необходимое оборудование благодаря программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

В 2023 году представители СВФУ (Института математики и информатики, Физико-технического института и Автодорожного факультета) разработали и защитили проект по программе развития БПЛА в ходе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" в Новосибирской области. В сентябре было организовано обучение операторов БПЛА из числа сотрудников вуза на базе АНО "Университет НТИ 2035". 

Теги:
РоссияНовосибирская областьСамарская областьРеспублика Саха (Якутия)
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