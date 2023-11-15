15 ноября, 02:38
Саммит АТЭС

Активисты сообщили о планах помешать работе форума АТЭС в Сан-Франциско

Группа "Нет АТЭС" не уточнила, что именно собирается предпринять, однако своей целью назвала прекращение работы мероприятия

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Объединение активистов, выступающее против проведения в Сан-Франциско (штат Калифорния) мероприятий по линии организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), намерено помешать в среду работе делового форума и ожидает противодействия со стороны полиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы, получившей название "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition).

Манифестанты планируют акцию в знак протеста против открытия делового саммита АТЭС, в котором должны принять участие сотни глав и представителей крупных компаний, включая Google, General Motors, Johnson & Johnson, Microsoft, Pfizer и Visa. Демонстранты пока не уточняют, что именно они предпримут, но, как заявили в пресс-службе "Нет АТЭС", цель состоит в том, чтобы вынудить "прекратить работу" делового форума.

"Это акт гражданского неповиновения, так что мы ожидаем полицию. Больше я ничего сказать не могу, - отметил представитель коалиции Патрик Невада. - Все действия, которые мы намерены предпринять, находятся в рамках закона. Надеемся, что полиция будет уважать наше право [на протест]". Он добавил, что рассчитывает на участие в акции сотен несогласных с деятельностью АТЭС. Комментируя прошедшую в воскресенье манифестацию, Невада признал, что она стала большой удачей. "Это был грандиозный успех. Он превзошел наши ожидания. Тысячи людей вышли на акцию протеста против АТЭС", - подчеркнул собеседник агентства.

В воскресенье демонстранты колонной прошли по улицам Сан-Франциско по направлению к Москоне-центру - крупнейшей выставочной площадке города, где проходят основные мероприятия по линии АТЭС. Согласно планам организаторов, кульминацией должно было стать появление манифестантов непосредственно у здания центра, однако полиция перекрыла несколько улиц и стянула дополнительные силы в этот район.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид, отвечая на вопрос ТАСС, заявила, что ожидает в городе проведения акций протеста в преддверии саммита. При этом она подчеркнула, что власти "не потерпят никакого насилия и уничтожения собственности" во время демонстраций.

Участники коалиции "Нет АТЭС" считают, что реализация торговых договоренностей, обсуждаемых на форуме, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций и ведет к оттоку рабочей силы за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители объединения полагают, что вашингтонская администрация использует форум АТЭС для навязывания различным странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозу международного конфликта. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
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