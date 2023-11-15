15 ноября, 02:50

На Таймыре объявили экстренное предупреждение

На юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается юго-восточный ветер порывами до 25 м/с и более

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение из-за угрозы сильного ветра объявлено на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Экстренное предупреждение для жителей Таймыра. В ближайшие два часа и до конца суток 15 ноября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами до 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано отказаться от дальних поездок, а также соблюдать меры предосторожности, находясь на улице: держаться подальше от крыш, билбордов, линий электропередачи.

В горных районах на юге края, Хакасии и Тувы с 15 по 17 ноября лавиноопасно. Как сообщает региональный главк МЧС по Туве, в республике существует риск схода снежных лавин в Барун-Хемчикском районе на лавиноопасном участке автодороги Абакан - Ак-Довурак на 319-322 км. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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