В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 4 градусов

Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается плюс 2-4 градусов, в ночь на четверг - до минус 1 градуса.

Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.