15 ноября, 03:08

На севере Красноярского края сняли ограничение движения транспорта

В Богучанском районе перекрывали пять автомобильных дорог из-за гололеда и метели

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта, ограниченное на севере Красноярского края из-за непогоды, возобновлено. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Ограничение движения снято, участки дорог открыты во всех направлениях для всех видов транспорта", - говорится в распространенном сообщении.

Пять автомобильных дорог в Богучанском районе Красноярского края были перекрыты утром 14 ноября для движения пассажирского транспорта из-за гололеда, метели.

По данным Гидрометцентра, в северных районах Красноярского края 15 ноября дневная температура составит минус 2 градуса. Ночью столбик термометра покажет до минус 6 градусов. Синоптики обещают также мокрый снег. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация