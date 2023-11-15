На севере Красноярского края сняли ограничение движения транспорта

В Богучанском районе перекрывали пять автомобильных дорог из-за гололеда и метели

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта, ограниченное на севере Красноярского края из-за непогоды, возобновлено. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Ограничение движения снято, участки дорог открыты во всех направлениях для всех видов транспорта", - говорится в распространенном сообщении.

Пять автомобильных дорог в Богучанском районе Красноярского края были перекрыты утром 14 ноября для движения пассажирского транспорта из-за гололеда, метели.

По данным Гидрометцентра, в северных районах Красноярского края 15 ноября дневная температура составит минус 2 градуса. Ночью столбик термометра покажет до минус 6 градусов. Синоптики обещают также мокрый снег.