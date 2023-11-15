15 ноября, 03:08

Китай и США усилят сотрудничество по борьбе с климатическим кризисом

Пекин и Вашингтон создадут рабочую группу, которая будет заниматься такими вопросами, как выбросы метана в атмосферу, загрязнение окружающей среды пластиком и энергетический переход

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон намерены создать рабочую группу по борьбе с глобальным климатическим кризисом XXI века. Об этом говорится в совместном китайско-американском заявлении, принятом в преддверии встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.

"Китай и США признают, что климатический кризис оказывает все более существенное влияние на страны по всему миру, - говорится в документе, текст которого приводит агентство Xinhua. - Китай и США решили создать рабочую группу по усилению борьбы с изменением климата в 20-х годах XXI века". Группа будет работать над такими вопросами, как выбросы метана в атмосферу, загрязнение окружающей среды пластиком и энергетический переход, указано в документе.

Обе стороны заявили, что поддерживают декларацию лидеров G20 об утроении глобальных мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году, и пообещали вместе работать над глобальным юридически обязательным соглашением по борьбе с загрязнением пластиком.

4-7 ноября специальные посланники КНР и США по климату Се Чжэньхуа и Джон Керри встретились в Саннилэндс (штат Калифорния) и обсудили вопросы сотрудничества по борьбе с климатическими изменениями. 16-19 июля они провели встречу в Пекине.

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско (штат Калифорния) для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также для проведения переговоров с Байденом. Саммит АТЭС пройдет с 15 по 17 ноября. Встреча лидеров КНР и США на полях саммита запланирована на 15 ноября. 

Теги:
СШАКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация