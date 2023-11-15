Китай и США усилят сотрудничество по борьбе с климатическим кризисом

Пекин и Вашингтон создадут рабочую группу, которая будет заниматься такими вопросами, как выбросы метана в атмосферу, загрязнение окружающей среды пластиком и энергетический переход

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон намерены создать рабочую группу по борьбе с глобальным климатическим кризисом XXI века. Об этом говорится в совместном китайско-американском заявлении, принятом в преддверии встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.

"Китай и США признают, что климатический кризис оказывает все более существенное влияние на страны по всему миру, - говорится в документе, текст которого приводит агентство Xinhua. - Китай и США решили создать рабочую группу по усилению борьбы с изменением климата в 20-х годах XXI века". Группа будет работать над такими вопросами, как выбросы метана в атмосферу, загрязнение окружающей среды пластиком и энергетический переход, указано в документе.

Обе стороны заявили, что поддерживают декларацию лидеров G20 об утроении глобальных мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году, и пообещали вместе работать над глобальным юридически обязательным соглашением по борьбе с загрязнением пластиком.

4-7 ноября специальные посланники КНР и США по климату Се Чжэньхуа и Джон Керри встретились в Саннилэндс (штат Калифорния) и обсудили вопросы сотрудничества по борьбе с климатическими изменениями. 16-19 июля они провели встречу в Пекине.

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско (штат Калифорния) для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также для проведения переговоров с Байденом. Саммит АТЭС пройдет с 15 по 17 ноября. Встреча лидеров КНР и США на полях саммита запланирована на 15 ноября.