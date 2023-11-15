15 ноября, 05:58

В Башкирии с помощью инвесторов откроют еще два пансионата для пожилых людей

По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольги Кабановой, в рамках государственно-частного партнерства создано пять частных пансионатов для пожилых на 132 места

УФА, 15 ноября. /ТАСС/. Два пансионата для пожилых людей будут открыты с помощью инвесторов в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщила ТАСС первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

"В республике в рамках государственно-частного партнерства, на базе неиспользуемых зданий образовательных, медицинских и социальных учреждений, создано 5 частных пансионатов для пожилых на 132 места, из них 81 бюджетное койко-место, создано 61 новое рабочее место. Экономия бюджета при строительстве новых объектов стационарного обслуживания составила 726 млн рублей", - рассказала Кабанова.

В инвестиционной стадии находится проект создания шестого частного пансионата на 36 мест в Кушнаренковском районе, запланированный объем инвестиций превысит 20 млн рублей, предполагается создать 21 рабочее место. Также до конца года должно быть подписано концессионное соглашение об открытии учреждения в Кушнаренковском районе на 70 мест, заявлено более 37,5 млн рублей инвестиций. Эта работа направлена на снижение очередности для получения социальных услуг в стационарной форме, добавила заместитель министра. 

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РоссияБашкортостан
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