15 ноября, 03:51

Таможня Аргентины предотвратила контрабанду 6 400 окаменелостей

Среди конфискованных ископаемых были яйца динозавров, скелет гадрозавра и самый древний в мире отпечаток маргаритки, возраст которого оценивается в 47 млн лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Таможня Аргентины при содействии коллег из Испании предотвратила крупную контрабанду окаменелостей. Как сообщил орган во вторник, злоумышленнику почти удалось вывезти 6 400 предметов.

"Спецагенты генерального управления таможни предотвратили контрабанду 6 400 окаменелостей, бесценных с точки зрения наследия. Коллекция была передана провинции Рио-Негро, откуда происходит большинство предметов", - говорится в сообщении.

Среди конфискованных окаменелостей были яйца динозавров, скелет гадрозавра и самый древний в мире отпечаток маргаритки, возраст которого оценивается в 47 млн лет. Ископаемые были спрятаны в контейнерах, которые злоумышленник отправил в Испанию под предлогом переезда.

Таможня Аргентины обратилась к испанским коллегам, когда получила уведомление от властей Рио-Негро. К ним обратились соседи контрабандиста, которым его поведение показалось подозрительным. Испанская таможня отправила сотрудников в порт Валенсии, куда прибыли контейнеры, и в ходе обыска были обнаружены спрятанные окаменелости.

Власти Аргентины не исключают, что часть ископаемых была привезена контрабандой из других стран. 

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АргентинаИспания
© Информационное агентство ТАСС
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