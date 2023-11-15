На Камчатке закрыли паромные переправы к двум поселкам

Речь идет о населенных пунктах Лазо и Таежный

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Паромные переправы к поселкам Лазо и Таежный на Камчатке закрыли из-за возникновения шуги на реке Камчатке, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"С 15 ноября закрываются паромные переправы к поселкам Таежный и Лазо. Ожидается перерыв транспортного сообщения с поселками в период между закрытием паромного сообщения и началом работы ледовой переправы", - сказали в правительстве Камчатки.

Поселки Лазо и Таежный расположены в Мильковском районе полуострова, в них проживают около 500 человек.