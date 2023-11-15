15 ноября, 04:11

Спецдокладчик ООН указала на системный расизм в американском обществе

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Соответствующие выводы Ашвини К. П. сделала после того, как посетила несколько штатов

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Общество в США продолжает систематически сталкиваться с расовой дискриминацией. Об этом заявила на брифинге специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. Она посетила с 31 октября по 14 ноября несколько американских штатов и представит полный доклад о своей поездке в июне 2024 года.

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"Во время моего визита стало совершенно ясно, что многие [в США] продолжают сталкиваться с постоянным системным расизмом и расовой дискриминацией. Я слышала, что инициативы, выдвигаемые правительством, пока не привели к значительным улучшениям <...> и не учитывают должным образом проблему превосходства белых, что лежит в основе дисбаланса во власти <...>, это подпитывает современные формы расизма", - отметила спецдокладчик.

"Соединенные Штаты Америки находятся на критическом этапе борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ней нетерпимостью", - добавила она.

Ранее в 2023 году представители Международного независимого экспертного механизма по продвижению расовой справедливости и равенства в контексте правоохранительной деятельности также заявили, что системный расизм пронизывает американскую полицию и уголовное правосудие, в связи с чем власти США должны активнее осуществлять их реформирование для преодоления этого явления. Этот механизм был создан в 2021 году Советом ООН по правам человека, в его работе участвуют три эксперта.

Они представили в своем докладе 30 рекомендаций американским властям. Специалисты призвали органы полиции заняться решением проблемы системного расизма. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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