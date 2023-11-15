В двух районах Красноярского края ограничили движение пассажирского транспорта

Причиной ограничений стал гололед на дорогах Ирбейского и Саянского районов

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта ограничено на автодорогах Ирбейского и Саянского районов на юго-востоке Красноярского края из-за гололеда. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Из-за гололедных явлений движение для пассажирского транспорта ограничено на автодорогах Ирбейского и Саянского районов. Также отменены автобусные рейсы до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, на юге Красноярского края установилась теплая погода с ночными заморозками. Днем температура воздуха составила плюс 3 градуса. Ночью до минус 5 градусов. Также в районах региона ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

Госавтоинспекция Красноярского края рекомендует соблюдать скоростной режим, следить за исправностью автомобиля и сменить шины на зимние, если это еще не сделано.