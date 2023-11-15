Попова сообщила, что штамм коронавируса "пирола" не станет превалирующим в РФ

Глава Роспотребнадзора также отметила, что заболеваемость ковидом в России растет уже шестую неделю

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вариант коронавируса "пирола" будет распространяться в России, но вряд ли станет превалирующим. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу РБК.

"Пирола" на самом деле пришел, пришел из-за рубежа, где имеет большее распространение. У нас пока единичные случаи, широкого распространения вирус пока не получил. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим", - сказала она.

Попова также отметила, что заболеваемость ковидом в России растет уже шестую неделю. "Рост сезонный, ничего необычного пока не происходит. С первых недель октября мы увидели вторую волну [роста заболеваемости коронавирусом], гораздо более высокую, чем сентябрьский подъем. Сейчас вирус набирает силу", - добавила она.

Как указала глава Роспотребнадзора, 30% всех случаев заболевания ковидом регистрируется в Московском регионе и Санкт-Петербурге.