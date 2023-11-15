В ДНР после замены ЛЭП восстановили электроснабжение 50 тыс. абонентов

Несколько высоковольтных подстанций в Донецке были отключены по технологическим причинам 12 ноября

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Опора линии электропередачи (ЛЭП) заменена в Донецке, восстановлена подача электричества для порядка 50 тыс. абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В 00:41 сотрудниками Кировских электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании" завершены аварийные работы по замене высоковольтной опоры линии электропередачи. В 03:45, после включения ЛЭП в работу и проведения оперативных переключений по запитыванию прилегающей сети, восстановлено энергоснабжение всех потребителей Донецка, обесточенных 12 ноября", - отметили в министерстве.

Днем 12 ноября по технологическим причинам были отключены несколько высоковольтных подстанций в Донецке, оставив без света более 110 тыс. бытовых потребителей. К 13 ноября энергоснабжение было частично восстановлено, для полного устранения последствий аварии требовалась замена опоры ЛЭП.