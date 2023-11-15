15 ноября, 05:05

В ДНР после замены ЛЭП восстановили электроснабжение 50 тыс. абонентов

Несколько высоковольтных подстанций в Донецке были отключены по технологическим причинам 12 ноября

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Опора линии электропередачи (ЛЭП) заменена в Донецке, восстановлена подача электричества для порядка 50 тыс. абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В 00:41 сотрудниками Кировских электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании" завершены аварийные работы по замене высоковольтной опоры линии электропередачи. В 03:45, после включения ЛЭП в работу и проведения оперативных переключений по запитыванию прилегающей сети, восстановлено энергоснабжение всех потребителей Донецка, обесточенных 12 ноября", - отметили в министерстве.

Днем 12 ноября по технологическим причинам были отключены несколько высоковольтных подстанций в Донецке, оставив без света более 110 тыс. бытовых потребителей. К 13 ноября энергоснабжение было частично восстановлено, для полного устранения последствий аварии требовалась замена опоры ЛЭП. 

Теги:
РоссияДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация