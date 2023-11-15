В Гидрометцентре спрогнозировали небольшой снег в Москве 17 ноября

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на следующей неделе сформируются условия для постоянного снежного покрова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Небольшой снег местами ожидается в Москве в пятницу, но он лишь "припорошит землю". Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В выходные дни осадков в столице не прогнозируется.

"В четверг может быть небольшой мокрый снег, а вот в пятницу - небольшой снег, но совсем небольшой. Он будет слабеньким, выпадать местами и только припорошит землю. Может, и 2 см не наберется", - сказал он.

В то же время, по словам Вильфанда, на следующей неделе сформируются условия для постоянного снежного покрова, так как земля достаточно промерзнет.

"За пятницу, субботу, воскресенье земля хорошо промерзнет, а это значит, что, если снег будет выпадать, то он уже ляжет на землю, а не будет таять и превращаться в кашу. Пока что мы не ожидаем снегопадов на следующей неделе, но прогностическая ситуация неоднозначна", - отметил метеоролог.