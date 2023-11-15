15 ноября, 05:31

На трассах Югры сняли ограничения скорости до 70 км/ч из-за снегопада

В управлении автомобильных дорог региона отметили, что проезжую часть привели в нормативное состояние

ТАСС, 15 ноября. Ограничения скорости, введенные на трассах Ханты-Мансийского автономного округа из-за неблагоприятных погодных условий, сняты. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления автомобильных дорог Югры.

"Временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч сняты на автодорогах: г. Нягань - п. Талинка км 0-61, г. Нягань - п. Приобье км 0-65, г. Советский - г. Нягань км 107-135, Советский - Нягань км 0-106, Талинка - Советский км 220-368, Советский - Югорск км 374-383, Югорск - Таежный км 391-437", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что проезжая часть приведена в нормативное состояние, неблагоприятные погодные условия завершены. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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