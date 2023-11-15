15 ноября, 05:43
Пандемия COVID-19

Попова заявила, что вводить новые ограничительные меры из-за ковида не планируется

Рекомендуется следить за чистотой рук и гаджетов, подчеркнула руководитель Роспотребнадзора

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Новые ограничительные меры из-за коронавируса вводить не планируется, однако рекомендуется следить за чистотой рук и гаджетов, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм - невысокий, уровень пневмонии - невысокий, поэтому сегодня основание предполагать какие-то меры другие, кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках, никакие другие меры сегодня принимать не следует", - сказала она в интервью телеканалу РБК.

Говоря о локдауне как ограничительной мере, Попова отметила, что в истории эпидемиологии слова "локдаун" никогда не возникало, но существовало понятие "карантин", кроме того, оно понятно прописано и определено российским законодательством. Локдаун является "своеобразной историей", по последствиям видно, что он разрушает экономику и мало дает для сохранения здоровья, подчеркнула глава Роспотребнадзора. 

Теги:
Попова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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