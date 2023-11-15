Маломобильные жители Югры смогут бесплатно сменить квартиру на более удобную

Депутат Думы региона Андрей Осадчук отметил, что речь идет в том числе и о квартирах, которые были предоставлены людям по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Жители Югры с ограниченными возможностями передвижения, условия проживания которых не соответствуют их потребностям, могут сменить жилье на более удобное. Соответствующую поправку внесли в закон о защите прав инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщается на сайте окружной думы.

"У маломобильных югорчан появилась возможность бесплатно поменять свои квартиры на более удобные. Депутаты окружной думы внесли необходимые поправки в закон о защите прав инвалидов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после обращения по поводу замены жилого помещения решение о предоставлении нового жилья с учетом всех нюансов, запрашиваемых маломобильным гражданином, будет приниматься на специальной комиссии.

Депутат Думы Югры Андрей Осадчук уточнил, что речь в документе идет в том числе и о квартирах, которые были предоставлены людям по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда.