15 ноября, 06:02

Президент Казахстана поручил пресекать любые факты насилия против женщин и детей

Касым-Жомарт Токаев также поручил МВД держать на особом контроле дело о недавнем резонансном убийстве в одном из столичных ресторанов

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана по итогам встречи Токаева с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым и председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым.

"Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей", - говорится в сообщении.

Президент также поручил МВД держать на особом контроле дело о недавнем резонансном убийстве в одном из столичных ресторанов. "Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе - это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан - это страна, где царят закон и порядок", - сказал Токаев.

12 ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал арест на два месяца бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. При этом в правоохранительных органах пока не сообщили, в чем подозревают экс-министра.

9 ноября казахстанские СМИ сообщили о задержании Бишимбаева в связи с гибелью его жены от побоев. По данным полиции, в одном из ресторанов Астаны между посетителями состоялась ссора, в результате которой от полученных травм умерла женщина. Расследование дела ведется по статье об убийстве, при этом фамилии участников этого дела в полиции не назвали.

Бишимбаев занимал должность министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018 года суд приговорил Бишимбаева к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе. Его признали виновным в получении взятки и хищении имущества. В октябре 2019 года суд города Шымкента вынес постановление об условно-досрочном освобождении Бишимбаева. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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