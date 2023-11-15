15 ноября, 06:00

В Москве за сутки выпало до 20% от месячной нормы осадков

В столице 15 ноября ожидается плюс 2-4 градуса тепла, от нуля до 5 градусов в области

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За минувшие сутки выпало от 5 мм осадков на ВДНХ до 10 мм в Тушино, это почти 20% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.

Он добавил, что минимальная температура за ночь в столице составила плюс 1,6 градуса, в Московской области, в Луховицах, наблюдались заморозки до минус 1,7.

В среду в Москве ожидается плюс 2-4 градуса тепла, от нуля до 5 градусов в области, рассказал Тишковец. Облачно с прояснениями, местами осадки, атмосферное давление повысится до 740 мм ртутного столба. 

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