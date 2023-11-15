В Газе сообщили, что на территории "Аш-Шифы" находятся почти 9 тыс. человек

В пресс-службе администрации анклава назвали события в медицинском комплексе военным преступлением и возложили ответственность за безопасность находящихся там людей на США и мировое сообщество

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые, находятся в настоящий момент на территории медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба властей анклава в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Армия оккупантов (имеется в виду Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) наносит удары по медицинскому комплексу "Аш-Шифа" и открывает огонь на его территории, хотя они прекрасно осведомлены о том, что внутри комплекса находятся почти 9 тыс. человек. Это медики, раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица", - говорится в заявлении.

В пресс-службе администрации Газы назвали события в "Аш-Шифе" военным преступлением и возложили ответственность за безопасность находящихся внутри медицинского комплекса людей на США и мировое сообщество. Всего, по подсчетам властей анклава, с начала вооруженного конфликта погибли 198 медработников, 55 машин скорой помощи попали под обстрел, а 25 медицинских учреждений прекратили свою работу.

Ранее телеканал Al Mayadeen обвинил израильских военных в том, что те открыли огонь по медицинским работникам больницы, однако информации о погибших или раненых врачах не привел.

Израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. В Армии обороны Израиля также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября.