Размер выплаты для добровольцев СВО повысили в Марий Эл до 250 тыс. рублей

Глава республики Юрий Зайцев сообщил, что это распространяется на всех добровольцев, заключивших контракты в регионе с 1 сентября

ЙОШКАР-ОЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Размер единовременной выплаты для добровольцев, отправляющихся из Марий Эл в зону проведения специальной военной операции, увеличили более чем вдвое - до 250 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев, подписавший соответствующий указ.

"Размер единовременной выплаты увеличен в 2,5 раза: со 100 до 250 тыс. рублей", - сказал Зайцев. Он подчеркнул, что действие указа распространяется на всех добровольцев, заключивших контракты в Марий Эл с 1 сентября. "Выплаты будут производиться из республиканского бюджета", - сказал Зайцев.

Ранее глава региона также сообщал, что на данный момент в республике имеется более 40 видов поддержки для участников СВО и членов их семей. По его словам, меры поддержки формировались из предложений и просьб родных участников СВО.