Юлиана Слащева вошла в состав российской части Женского делового альянса БРИКС

Организация является объединением женщин-предпринимателей стран БРИКС, направленным на продвижение женского предпринимательства

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм", председатель правления Ассоциации анимационного кино и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева вошла в состав российской части Женского делового альянса стран БРИКС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Я буду рада предложить свой многолетний опыт в области управления организациями сферы креативных индустрий коллегам из зарубежных стран и укрепить сотрудничество в этой области. В России женщины руководят множеством компаний творческой сферы, и этот тренд будет <...> усиливаться не только в России, но и во всем мире. Женский стиль управления становится все более востребованным в современном мире, в то время как креативные индустрии занимают все более весомую долю в структуре экономики многих стран", - цитирует Слащеву "Союзмультфильм".

Организация является объединением женщин-предпринимателей стран БРИКС, направленным на продвижение женского предпринимательства и повышение участия женщин в экономических процессах стран БРИКС. Инициативу создания альянса изначально поддержал президент России Владимир Путин в 2020 году, а затем и президенты Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Состав российской части Женского делового альянса БРИКС назначается сроком на три года. В настоящее время он включает пять представительниц. Председателем Российской части альянса является председатель Совета директоров ООО "Глобал Рус Трейд" Анна Нестерова. В 2024 году по случаю расширения БРИКС к альянсу присоединятся женщины-предприниматели из Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.