15 ноября, 07:39

"Яндекс" планирует подготовит более 350 тыс. IT-специалистов за три года

Как заявили в компании, охват образовательных проектов хотят увеличить за счет внедрения новых форматов обучения, расширения спектра программ подготовки и заключения партнерства с вузами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" подготовит более 350 тыс.  IT-специалистов с 2023 по 2026 год, что втрое больше, чем в предыдущие три года. Об этом сообщила компания на конференции YaC/e.

Увеличить охват образовательных проектов "Яндекс" планирует за счет внедрения новых форматов обучения, открытия новых программ подготовки, в том числе междисциплинарных, расширения партнерства с вузами и широкого использования образовательных решений на основе генеративных нейронных сетей.

"Владение технологиями и умение программировать - больше не прерогатива тех, кого называют айтишниками. Мы давно готовим специалистов для ИТ-отрасли: разработчиков, тестировщиков, аналитиков, но у нас есть и программы для людей из других сфер. Неважно, начинающий ты или опытный, менеджер или ученый - навыки обработки данных и понимание принципов работы ИИ нужны всем", - заявила директор по образованию в "Яндексе" Дарья Козлова.

Так, согласно прогнозу компании, программы "Яндекса" будут доступны более чем в 20 университетах и институтах, к 2026 году на них будут обучаться 12 тыс. студентов, получивших высокий балл на ЕГЭ. Кроме этого, компания намерена расширить сотрудничество с вузами и внедрить междисциплинарные программы, в рамках которых студенты смогут изучать анализ данных и основы программирования. Из Школы анализа данных "Яндекса" планируют выпустить около 700 специалистов - на 40% больше, чем за предыдущие три года.

Как добавили в компании, в рамках профессиональной переподготовки "Яндекс.Практикум" увеличит охват в четыре раза, прикладные навыки для карьеры в IT смогут освоить 200 тыс. человек. Число образовательных программ вырастет со 127 до 150, на платформе появятся курсы для освоения новых профессий, расширятся возможности для корпоративного образования.

К 2026 году в "Яндекс.Лицее" и других проектах компании не менее 150 тыс. школьников и студентов освоят основы IT и получат навыки разработчика. Также планируется увеличить количество курсов по новым языкам программирования. 

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