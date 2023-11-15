На Байкале и севере Красноярского края прогнозируют штормовой ветер

Порывы ветра могут достигать 30-35 м/с

ТАСС, 15 ноября. Штормовой ветер до 35 м/с ожидается на озере Байкал в Иркутской области в ближайшие сутки, порывы до 25 м/с и более также прогнозируют на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом предупредили региональные главки МЧС и синоптики.

"Сегодня, 15 ноября, в ближайшие один-три часа и в течение ночи 16 ноября по средней части озера Байкал ожидаются порывы северо-западного ветра 30-35 м/с", - сообщило иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ГУ МЧС по Красноярскому краю предупредило о сильном ветре на юге Таймыра. В ночь на 16 ноября порывы будут достигать местами 25 м/с и более. Ожидается метель.