В Подмосковье завершился проект "Спасибо, братцы" для демобилизованных студентов

После официального завершения проекта его участники продолжат работу с наставниками и смогут участвовать в просветительской и социальной деятельности в Донбассе

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 демобилизованных студентов из Луганской и Донецкой народных республик приняли участие в церемонии завершения проекта "Спасибо, братцы" АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ), прошедшей в мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президентской платформы.

"В мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре президентской платформы "Россия - страна возможностей" - состоялась церемония завершения проекта платформы "Спасибо, братцы". В ней приняли участие более 120 демобилизованных студентов и наставников-координаторов проекта из Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.

Церемонии завершения проекта предшествовало трехдневное образовательное мероприятие в мастерской управления "Сенеж". На территории кампуса в Солнечногорске участники проекта вместе со своими наставниками прошли образовательную программу.

"Очень символично, что мы собрались здесь, в мастерской управления "Сенеж", практически в годовщину поручения президента России Владимира Путина о демобилизации студентов Донецкой и Луганской народных республик, призванных на службу в феврале 2022 года. Проект проработал почти год, подарил много интересных событий, новых идей, смыслов, но самое главное, что благодаря участию в нем многие ребята, которые вернулись домой, смогли вновь почувствовать уверенность в себе, попробовать себя в новом качестве, снова начать мечтать", - сказал первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

В пресс-службе РСВ отметили, что после официального завершения проекта его участники - демобилизованные студенты из ЛНР и ДНР - продолжат работу с наставниками и смогут участвовать в просветительской и социальной деятельности в Донбассе.

О проекте

Проект для демобилизованных студентов стартовал в апреле, в его рамках студентам, прошедшим СВО, предоставляется возможность получить профессиональную проверку универсальных компетенций, поддержку профессиональной самореализации, мотивацию к гражданскому служению для развития Донбасса, возможность отправиться в путешествие по России в социально-профессиональной экспедиции и принять участие в групповом социальном творчестве с единомышленниками. В рамках проекта проведена работа по подготовке команды наставников-координаторов, которые выступают организаторами траекторий развития для демобилизованных студентов. Эту работу методически и организационно ведет мастерская управления "Сенеж" - образовательный центр платформы "Россия - страна возможностей".

Студенты в Донецкой и Луганской народных республиках призывались в рамках всеобщей мобилизации, которую главы ДНР и ЛНР объявили 19 февраля 2022 года после обострения ситуации по всей линии соприкосновения в Донбассе и начала эвакуации местных жителей в регионы РФ. После вхождения ДНР и ЛНР в состав России встал вопрос о возвращении студентов с фронта, поскольку при проведении частичной мобилизации в РФ студентам очных и очно-заочных форм обучения, получающим образование впервые, была предоставлена отсрочка от призыва.

13 ноября прошлого года президент Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию призванных студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к местам обучения. С теми, кто хотел бы продолжить службу, воинские части должны были заключить контракты, а их образовательные организации - предоставить таким обучающимся академический отпуск.