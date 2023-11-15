15 ноября, 08:14

В Подмосковье завершился проект "Спасибо, братцы" для демобилизованных студентов

После официального завершения проекта его участники продолжат работу с наставниками и смогут участвовать в просветительской и социальной деятельности в Донбассе

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 демобилизованных студентов из Луганской и Донецкой народных республик приняли участие в церемонии завершения проекта "Спасибо, братцы" АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ), прошедшей в мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президентской платформы.

"В мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре президентской платформы "Россия - страна возможностей" - состоялась церемония завершения проекта платформы "Спасибо, братцы". В ней приняли участие более 120 демобилизованных студентов и наставников-координаторов проекта из Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.

Церемонии завершения проекта предшествовало трехдневное образовательное мероприятие в мастерской управления "Сенеж". На территории кампуса в Солнечногорске участники проекта вместе со своими наставниками прошли образовательную программу.

"Очень символично, что мы собрались здесь, в мастерской управления "Сенеж", практически в годовщину поручения президента России Владимира Путина о демобилизации студентов Донецкой и Луганской народных республик, призванных на службу в феврале 2022 года. Проект проработал почти год, подарил много интересных событий, новых идей, смыслов, но самое главное, что благодаря участию в нем многие ребята, которые вернулись домой, смогли вновь почувствовать уверенность в себе, попробовать себя в новом качестве, снова начать мечтать", - сказал первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

В пресс-службе РСВ отметили, что после официального завершения проекта его участники - демобилизованные студенты из ЛНР и ДНР - продолжат работу с наставниками и смогут участвовать в просветительской и социальной деятельности в Донбассе.

О проекте

Проект для демобилизованных студентов стартовал в апреле, в его рамках студентам, прошедшим СВО, предоставляется возможность получить профессиональную проверку универсальных компетенций, поддержку профессиональной самореализации, мотивацию к гражданскому служению для развития Донбасса, возможность отправиться в путешествие по России в социально-профессиональной экспедиции и принять участие в групповом социальном творчестве с единомышленниками. В рамках проекта проведена работа по подготовке команды наставников-координаторов, которые выступают организаторами траекторий развития для демобилизованных студентов. Эту работу методически и организационно ведет мастерская управления "Сенеж" - образовательный центр платформы "Россия - страна возможностей".

Студенты в Донецкой и Луганской народных республиках призывались в рамках всеобщей мобилизации, которую главы ДНР и ЛНР объявили 19 февраля 2022 года после обострения ситуации по всей линии соприкосновения в Донбассе и начала эвакуации местных жителей в регионы РФ. После вхождения ДНР и ЛНР в состав России встал вопрос о возвращении студентов с фронта, поскольку при проведении частичной мобилизации в РФ студентам очных и очно-заочных форм обучения, получающим образование впервые, была предоставлена отсрочка от призыва.

13 ноября прошлого года президент Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию призванных студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к местам обучения. С теми, кто хотел бы продолжить службу, воинские части должны были заключить контракты, а их образовательные организации - предоставить таким обучающимся академический отпуск. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация