15 ноября, 08:04

Проезд по проспекту Багратиона в Москве оплатили через приложение более 112 тыс. раз

После проезда в приложении "Парковки России" автоматически формируется начисление и появляется в разделе "Проезды по платным дорогам"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Автомобилисты оплатили проезд по проспекту Багратиона с помощью мобильного приложения "Парковки России" свыше 112 тыс. раз за два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Приложение "Парковки России" умеет многое. Например, в нем можно оплатить проезд по проспекту Багратиона. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, водители воспользовались этой возможностью уже более 112 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, после проезда в приложении автоматически сформируется начисление и появится в разделе "Проезды по платным дорогам". После этого его можно будет оплатить.

"Мы интегрировали оплату проезда по проспекту Багратиона в приложение "Парковки России" около двух месяцев назад. Это удобная и востребованная функция: автомобилистам не нужно скачивать несколько приложений для оплаты парковки и платных дорог", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба АМПП. 

Теги:
Ликсутов, Максим СтаниславовичМосква
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