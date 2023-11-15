15 ноября, 08:14

В Думе попросили Роскомнадзор официально объявить, что радуга не связана с ЛГБТ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что это "позволит сократить число абсурдных случаев преследования за изображение радуги и снизит бюрократическую нагрузку на правоохранительные органы, которые вынуждены реагировать на подобные заявления"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором просит опубликовать на сайте службы официальное сообщение о том, что использование радуги не является административным или уголовным нарушением, она не имеет никакого отношения к ЛГБТ. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

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"Прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, опубликовать на сайте Роскомнадзора официальное сообщение о том, что использование радуги не является административным или уголовным нарушением, а радуга не имеет никакого отношения к ЛГБТ. Такое разъяснение позволит сократить число абсурдных случаев преследования за изображение радуги и снизит бюрократическую нагрузку на правоохранительные органы, которые вынуждены реагировать на подобные заявления", - указал Даванков в письме.

Депутат пояснил, что после вступления в силу закона, предусматривающего запрет на использование СМИ для распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, участились случаи отправки заявлений гражданами в правоохранительные органы и Роскомнадзор о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за изображений радуги. "Хозяйствующие субъекты, общеобразовательные организации, организации культуры опасаются использовать изображения радуги, поскольку радужный флаг также используется как символ ЛГБТ-сообщества", - отметил вице-спикер Госдумы.

Даванков напомнил, что приказом Роскомнадзора были утверждены критерии оценки информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, но в указанных критериях отсутствуют положения, которые бы однозначно указывали на возможность привлечения к административной или уголовной ответственности за использование изображения радуги как символа ЛГБТ-сообщества.

"Несмотря на наличие указанного приказа Роскомнадзора, у граждан сохраняются опасения об угрозе быть привлеченными к административной или уголовной ответственности из-за использования радуги. Кроме того, в СМИ регулярно появляются сообщения, где бдительные граждане просят проверить ту или иную организацию, которая использует радугу в своих логотипах, продуктах или произведениях, на пропаганду ЛГБТ", - добавил Даванков. 

Теги:
РоссияДаванков, Владислав Андреевич
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