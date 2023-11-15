В Подмосковье открылось консультативное отделение в центре борьбы со СПИДом

Центр оснащен всем необходимым для проведения комплекса диагностических исследований

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Консультативно-диагностическое отделение заработало в Московском областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом в Котельниках. Он оснащен всем необходимым для проведения комплекса диагностических исследований, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"В Московском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом теперь работает консультативно-диагностическое отделение. Это позволило значительно расширить перечень медицинских услуг, а также повысить доступность медицинской помощи. В отделении ведут прием врачи-дерматовенерологи, офтальмологи, оториноларинголог, хирург, невролог, терапевт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в отделении предусмотрена возможность проведения комплекса необходимых диагностических исследований. Оно оснащено компьютерным томографом, рентгеновским аппаратом, остеоденситометром, кабинетом функциональной диагностики, кабинетом ультразвуковой диагностики. Исследования проводятся бесплатно по направлению врача.

"Мы придерживаемся убеждения, что каждый пациент должен иметь доступ к высококачественной медицинской помощи. Современное техническое оснащение позволяет проводить полный комплекс диагностических мероприятий, что имеет особое значение при ведении пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими патологиями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром, остеопороз, онкологические и другие заболевания, наиболее часто сопровождающие течение ВИЧ-инфекции", - привели в тексте слова главврача Московского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Александра Пронина.