Международная парусная регата на Хайнане начнется 23 ноября

Участие в регате примут 330 яхтсменов из 16 стран и регионов мира

ХАЙКОУ /Китай/, 15 ноября. /ТАСС/. Двенадцатая по счету Международная парусная регата начнется в южной китайской провинции Хайнань 23 ноября. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В общей сложности 27 китайских и зарубежных команд стартуют из города Санья. Те, кто преодолеет полный маршрут, завершат гонку в этом же городе 30 ноября. Участие в регате примут 330 яхтсменов из 16 стран и регионов мира, которые поборются за призовой фонд в 300 тыс. юаней (около $42,2 тыс.). Среди них моряки из Франции, Германии, Италии, Японии, Испании, США и Великобритании.

Полный маршрут регаты предусматривает проход вокруг всего острова Хайнань. Те, кто пройдет половину дистанции, финишируют в городе Ваньнин. Если каким-то командам потребуется экстренная остановка, то для этого будут доступны порты в Вэньчане, Хайкоу, Данчжоу и Дунфане.

Соревнования предусматривают несколько категорий. Три лучшие команды в каждой из них получат призы и различные бонусы. Кроме того, будут отобраны победители, которые первыми пересекут линии, разделяющие разные этапы гонок и итоговый победитель, преодолевший быстрее всех полную дистанцию.

В 2019 году местные власти представили план развития яхтенного туризма в провинции Хайнань, согласно которому между островом и специальными административными районами Гонконг и Макао установлен режим свободного прохода для парусных, моторных и парусно-моторных судов, предназначенных для отдыха или спорта. Компетентные ведомства создают благоприятные условия и эффективную законодательную основу для бизнеса в этой сфере. Одна из целей - создать на острове развитый международный центр яхтенного туризма.

Международная парусная регата вокруг острова Хайнань проводится ежегодно с 2010 года. Предыдущая проходила в декабре 2020 года, однако после этого регата не проводилась два года из-за антиковидных ограничений.