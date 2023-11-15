Вузы новых регионов полностью перешли на образовательные стандарты РФ

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, "теперь важно динамично двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом и планировать работу на несколько лет вперед"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей полностью перешли на российские образовательные стандарты, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Первая масштабная приемная кампания в вузах новых регионов проходила в совершенно иных условиях. По количеству поступивших и обратной связи, которую мы получили, можно сказать, что этот этап интеграции успешно пройден. В целом переход университетов на новые образовательные стандарты состоялся. Теперь важно динамично двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом и планировать работу на несколько лет вперед", - приводит его слова пресс-служба министерства.

Как сообщил журналистам министр в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону, укрепление материально-техническая базы является главной задачей на первом этапе интеграции вузов новых регионов в научно-образовательное пространство страны. В этом направлении сделано многое. В частности, речь идет о восстановлении разрушенных учебных корпусов, создании учебных лабораторий.

"В этом году мы особо отмечаем сделанные для двух университетов семь учебно-лабораторных корпусов - в Мариупольском университете имени Куинджи и Приазовском государственном техническом университете. Второй большой шаг - это оснащение учебными лабораториями, до конца года в 18 вузах будут созданы 43 новых лаборатории и оборудованы соответствующим образом, обученные преподаватели пройдут повышение квалификации. На наш взгляд, это должно качественно в лучшую сторону отразиться, сделать более интересным само образование и повысить качество образования, особенно инженерно-технического", - сказал Фальков.

Глава Минобрнауки на площадке Донского государственного университета принял участие в церемонии передачи вузам Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей 11 автобусов Higer KLQ 6928Q на 35 мест. "В течение года у нас было много запросов от университетов на то, чтобы помочь с автобусами, поскольку сейчас плотность передвижения совершенно другая, вузы ездят, общаются, студенты <..> всегда хотят, что, сегодня называется, мобильности, общаться и участвовать в жизни не только своего вуза, но это различного рода и спортивные мероприятия, и художественное творчество, да и просто участие в разного рода мероприятиях, которые проводятся на других площадках. Для этого нужен надежный транспорт. Сегодня мы вручаем 11 новых автобусов нашим коллегам с тем, чтобы и в этой части сделать более комфортным обучение в университетах", - отметил Фальков.

Передача транспорта вузам новых территорий РФ реализуется в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Транспорт будет использоваться в качестве трансфера для нужд вузов, в частности, во время проведения различных мероприятий.