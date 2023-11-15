15 ноября, 08:44

Связанный с ИИ глагол "галлюцинировать" стал словом года по версии Кембриджского словаря

Новое значение "проникает в самую суть" разговоров людей об искусственном интеллекте, отмечено в заявлении на сайте словаря

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Кембриджский словарь английского языка назвал словом года глагол hallucinate ("галлюцинировать"), который в 2023 году приобрел новое значение на фоне развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

"Команда Кембриджского словаря выбрала слово hallucinate в качестве слова года 2023, поскольку посчитала, что новое значение проникает в самую суть того, почему люди говорят об искусственном интеллекте", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте словаря.

Речь, в частности, идет о новом значении этого глагола, который в контексте ИИ-технологий теперь может переводиться как "производить ложную информацию". Как указали составители словаря, "галлюцинировать" стало одним из многих слов, которые в этом году обрели дополнительные значения в свете развития ИИ.

Выбор именно этого глагола в качестве слова года призван подчеркнуть "как потенциальные достоинства, так и существующие недостатки" новых технологий, отмечается в сообщении. 

Теги:
Великобритания
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