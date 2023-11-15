Проверено ТАСС
15 ноября, 10:30

Можно ли вылечить кариес народными средствами?

AP Photo/ Thomas Kienzle
© AP Photo/ Thomas Kienzle

В соцсетях и мессенджерах утверждают…

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…что вылечить кариес можно и без медицинского вмешательства — например, с помощью соды.

А что на самом деле?

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Кариес встречается у 93% людей в мире, что делает его самым распространенным заболеванием, отмечают в Роспотребнадзоре. Оно представляет собой разрушение твердых тканей зуба и развивается в результате комплексного воздействия внутренних и внешних неблагоприятных факторов. Среди таких факторов, например, налет на зубах и сахар. 

В настоящее время возникновение кариеса связывают с жизнедеятельностью некоторых бактерий в полости рта. Они поглощают углеводы, к которым относится и сахар, преобразуют их в органические кислоты и формируют зубной налет. Эти кислоты в налете и повреждают эмаль зубов, которая служит защитным внешним слоем. Слюна и чистка полости рта помогают удалять налет и восстанавливать эмаль. Но этого может быть недостаточно — тогда среда во рту становится более кислой (в норме она слабощелочная), эмаль не успевает восстанавливаться, бактерии проникают в образовавшиеся дефекты и продолжают разрушать зубы. 

Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, наиболее опасны свободные сахара, то есть те, что добавляются в продукты питания при производстве, приготовлении или потреблении, а также натуральные сахара в меде, сиропах и фруктовых соках. А вот натуральные сахара в клеточной структуре зерна, фруктов, овощей, а также в молоке и молочных продуктах не оказывают значительного влияния на развитие кариеса из-за содержания клетчатки, воды и других защитных факторов.

В Роспотребнадзоре отмечают, что кариес нужно обязательно лечить у стоматолога, иначе он может распространиться на более глубокие слои зуба и даже привести к его потере. О наличии кариеса может свидетельствовать зубная боль, боль при жевании, а также чувствительность к сладкой, горячей или холодной пище. Хотя на начальной стадии заболевание может протекать без каких-либо симптомов

Что касается использования народных средств для борьбы с кариесом, то стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева предупреждает, что вылечить кариес без медицинского вмешательства невозможно. "Кариес — это инфекционный процесс, и никакими народными средствами, включая соду, яичную скорлупу и т.п., избавиться от него нельзя. Кариес убирает стоматолог с помощью бормашины, и затем то место, где он был, запечатывается [пломбой], чтобы предотвратить его дальнейшее развитие", — объясняет она. Кроме того, врач подчеркивает, что правильное питание и хорошая гигиена полости рта позволяют в целом поддерживать здоровье зубов. 

Опрошенные Роскачеством специалисты отмечают, что продуктов, которые гарантированно бы укрепляли эмаль и защищали зубы от кариеса, нет. Уместнее говорить о продуктах, которые не способствуют разрушению эмали: к ним как минимум относится все, что не содержит сахара. Но и пища, богатая кальцием, большой пользы не принесет, так как из продуктов питания этот микроэлемент попадает в зубы в минимальном количестве. Поэтому укреплять эмаль лучше с помощью профессиональных средств, которые может посоветовать стоматолог.

Что в сухом остатке?

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Главной профилактикой кариеса остается отказ от большого количества сахара и тщательная гигиена полости рта. Народными средствами вылечить уже образовавшийся кариес нельзя, его поможет убрать врач-стоматолог.

Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы" 

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