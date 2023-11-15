15 ноября, 09:10

Тридцать московских школьников победили в конкурсе "Большая перемена"

Победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Победу во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" одержали 30 московских школьников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 стали призерами. Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны. Тема конкурса - "Горжусь Россией", - написал мэр.

Он отметил, что участники конкурса изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки. Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов.

С 2 по 6 ноября в Международном детском центре "Артек" прошел финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10-х классов. Для участия в финале приехали 1,5 тыс. школьников из всех регионов России.

"Большая перемена" - конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Он является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 млн детей, подростков и наставников. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация