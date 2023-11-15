Тридцать московских школьников победили в конкурсе "Большая перемена"

Победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Победу во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" одержали 30 московских школьников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 стали призерами. Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны. Тема конкурса - "Горжусь Россией", - написал мэр.

Он отметил, что участники конкурса изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки. Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов.

С 2 по 6 ноября в Международном детском центре "Артек" прошел финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10-х классов. Для участия в финале приехали 1,5 тыс. школьников из всех регионов России.

"Большая перемена" - конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Он является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 млн детей, подростков и наставников.