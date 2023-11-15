15 ноября, 08:56

В Госдуме заявили, что усиление защиты врачей должно влечь повышение их ответственности

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заметил, что "подобные правила есть для правоохранителей и ряда других лиц"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Введение дополнительных мер для защиты врачей и медицинских работников должно происходить с одновременным увеличением ответственности для данной категории лиц. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев сообщил Херсонскому агентству новостей о том, что комитет работает в направлении усиления защиты медработников при исполнении.

"Нам надо посмотреть, что они [в комитете] напишут, потому что такие заявления периодически делаются. Мы их рассматривали, и если врачи готовы стать спецсубъектами - что означает не только ответственность за то, что на них напали, но и их повышенную ответственность - то мы готовы рассматривать вместе с этим", - сказал Крашенинников, заметив, что "подобные правила есть для правоохранителей и ряда других лиц".

Однако, по словам депутата, когда речь заходит "о каких-то комплексных вещах", врачи "не всегда с этим согласны". 

Теги:
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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