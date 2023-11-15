Полиция пресекла крупный канал поставок в РФ нестерильных медицинских перчаток

Хранился фальсификат на складах в Подмосковье

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД пресекли канал поставок в Россию нестерильных медицинских перчаток из Восточной Азии с годовом оборотом более 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Калининградской области и представителями Росздравнадзора пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в ввозе на территорию РФ и сбыте в государственные медицинские организации незарегистрированной продукции.<…> По предварительным оценкам, годовой оборот превышает 300 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленники организовали канал поставок нестерильных латексных перчаток в Россию из Восточной Азии. Хранился фальсификат на складах в Подмосковье. "В дальнейшем данная продукция поставлялась в медицинские организации субъектов РФ", - пояснила Волк.

Как отметила представитель ведомства, из складских помещений организации в Москве и Калининграде было изъято более 2 млн пар медицинских перчаток с поддельной сопроводительной документацией. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предполагаемому организатору преступной деятельности избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.