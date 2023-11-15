15 ноября, 09:05

Путин поздравил работников Управления делами президента с 30-летием образования ведомства

Глава государства отметил успешную и эффективную работу Управления делами президента

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Управления делами главы государства с 30-летием образования этого ведомства, отметив его успешную и эффективную работу.

"За прошедшие годы Управление делами сформировалось как крупное, многопрофильное ведомство, объединяющее профессионалов самой высокой квалификации. В сфере вашей компетенции - широкий круг масштабных управленческих, правовых, финансовых, хозяйственных задач, с которыми вы всегда достойно справляетесь, демонстрируете пример успешной, эффективной работы", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, президент отметил активное участие Управления делами в подготовке и проведении ответственных международных, государственных мероприятий, а также его весомый вклад в строительство и реконструкцию зданий высших органов власти, реставрацию объектов уникального исторического, культурного, духовного наследия России.

"И, конечно, вы многое делаете для развития социальной, медицинской, санаторно-курортной инфраструктуры. Уверен, что работники Управления делами и впредь будут добросовестно трудиться, беречь и укреплять замечательные традиции ветеранов", - добавил Путин, пожелав сотрудникам и ветеранам ведомства новых достижений, здоровья и всего наилучшего.

Управление делами президента РФ - федеральный орган исполнительной власти, организующий и непосредственно осуществляющий материально-техническое, социально-бытовое, медицинское и санаторно-курортное обслуживание деятельности федеральных госорганов власти и высших должностных лиц РФ. Обеспечивает работу президента и правительства, Совета Федерации и Госдумы, Администрации президента и аппарата правительства России, Конституционного и Верховного судов РФ, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты России. Было образовано 15 ноября 1993 года. Руководство работой Управления делами осуществляет президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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