15 ноября, 09:11

В Минтруде заявили, что число женских клубов при центрах занятости в РФ превысило 200

Женщины приходят в клубы за помощью в трудоустройстве, карьерной грамотности и развитии экономической независимости, рассказала замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Количество женских клубов, которые начали открывать при центрах занятости в России чуть более года назад, превысило 200, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Женские клубы - инициатива, которая зародилась благодаря совету Евразийского женского форума, сформированы эти клубы на базе службы занятости. И сейчас мы видим взрывной рост - за год с небольшим мы с 17 клубов, которые были организованы, - уже превысили 200 точек присутствия по всей Российской Федерации", - сказала Мухтиярова на пресс-конференции.

По ее словам, женщины приходят в клубы за помощью в трудоустройстве, повышением карьерной грамотности, а также за развитием экономической независимости. "Такое совместное офлайн-взаимодействие участниц, которые объединены схожими проблемами, оно позволяет быстрее решать многие трудности и раскрывать и развивать свои таланты", - пояснила замминистра. 

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