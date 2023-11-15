Голикова сообщила, что российские семьи приобрели 8,8 млн квартир на средства маткапитала

По словам вице-премьера, 13 млн родителей получили материнский капитал

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 9 млн квартир смогли приобрести российские семьи на средства материнского капитала с 2007 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, посещая экспозицию "Семья. Работа. Долголетие" на международной выставке-форуме "Россия" в выставочном пространстве Минтруда РФ.

"13 млн наших родителей сегодня получили материнский капитал. За счет средств материнского капитала сегодня приобретено 8,8 млн квартир для наших семей. Нам есть, чем гордиться", - сказала она.

Голикова добавила, что единое пособие в России получают 12 млн человек.

"Давайте вспомним, какой у нас был минимальный размер оплаты труда [в нулевые] - 83,5 рубля. Тогда этот МРОТ составлял 6,8% от прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Сейчас в 2023 году это 16 242 рубля, это уже на 3,8% выше, чем прожиточный минимум трудоуспособного гражданина. Работа по повышению МРОТ будет продолжена", - отметила она.

Материнский капитал

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.