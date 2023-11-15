Гости площадки Москвы на выставке "Россия" поучаствуют в творческих занятиях

С 4 по 19 ноября программа пространства Москвы посвящена направлению "Объединяя людей, создаем будущее"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Посетители пространства Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" могут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что с 4 по 19 ноября программа пространства Москвы посвящена направлению "Объединяя людей, создаем будущее". Посетители узнают секреты мастерства, историю возникновения разных ремесел и тонкости старинных техник росписи.

"На Международной выставке-форуме "Россия" в пространстве Москвы в павильоне №75 проходят занятия по декоративно-прикладному искусству. Их проводят опытные мастера. Гости уже попробовали себя в росписи матрешки, валянии игрушек из войлока и бисероплетении. Особый интерес у участников вызвало нанесение узоров на дулевскую посуду. Они погрузились в историю этого искусства и украсили изделия, используя классические мотивы и старинные техники ремесла. Результаты работы участники забирают с собой в качестве подарка. В ходе мастер-классов гости также могут послушать истории и задать вопросы", - говорится в сообщении.

Так, 15 ноября пройдет занятие по росписи традиционных русских пряников, а 19 ноября посетителей научат росписи деревянных значков. Каждый участник под руководством преподавателя освоит основы нанесения узора по дереву и создаст значок с изображением одного из символов Москвы. Мастер-класс, который пройдет 26 ноября, посвятят фактам о московском прянике. Участники изобразят на нем любимые виды и образы столицы с помощью глазури.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.