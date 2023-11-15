МГУ станет центральной площадкой акции "Географический диктант" в Москве

Акция стартует 19 ноября на всей планете, включая Антарктиду, а также на Международной космической станции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Шуваловский корпус Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова станет площадкой для проведения акции "Географический диктант" в офлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Акция стартует в 12:00 мск 19 ноября на всей планете, включая Антарктиду, а также на Международной космической станции. Диктант будет организован Русским географическим обществом в девятый раз.

"Центральной площадкой диктанта [в Москве] станет Шуваловский корпус МГУ им. М. В. Ломоносова. <…> Вопросы диктанта будут озвучивать хорошо знакомые всем голоса: <…> [народные артисты России] <…> Дмитрий Харатьян <…> [и] Олег Газманов. Традиционным голосом диктанта станет телеведущая, журналист, советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина", - уточнили в университете.

Зарегистрированным на сайте участникам (dictant.rgo.ru) доступны более 10 тыс. площадок. Участие в "Географическом диктанте" анонимное. Акция также пройдет за рубежом: диктант напишут в 95 странах мира на 207 площадках. Впервые в ней примет участие Танзания.

"Масштабная международная просветительская акция нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России и ориентированная на людей всех возрастов", - говорится в сообщении.

Продолжительность диктанта составит 45 минут, за которые участники должны будут ответить на 40 вопросов, касающихся географии, смежных наук, а также темы "Человек и география". В список также вошли вопросы, подготовленные участниками конкурса "Напиши свой вопрос для Географического диктанта" и российскими компаниями, а также участниками программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд". До 19 ноября на сайте РГО доступна демоверсия диктанта.