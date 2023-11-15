15 ноября, 09:32

Московская усадьба Деда Мороза проведет праздник по случаю его дня рождения

Праздничные мероприятия в усадьбе пройдут 18 ноября, посетить их можно бесплатно, без регистрации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Световые шоу, выступления творческих коллективов, игры и квесты пройдут для посетителей столичной усадьбы Деда Мороза 18, 19, 25 и 26 ноября в честь его дня рождения, сообщили в пресс-службе усадьбы.

"В день рождения ее главного героя, 18 ноября, столичная резиденция зимнего волшебника откроет свои двери для всех, кто хочет его поздравить и побывать в сказке. По сложившейся традиции в свои именины Дед Мороз будет не только принимать самые теплые поздравления, но и дарить подарки <...>. Гостей ждут выступления творческих коллективов и световое шоу, квесты и подвижные игры на площади столичной резиденции зимнего волшебника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первый день празднования, 18 ноября, посетители усадьбы встретятся с героями детских сказок "Летучий корабль" и "Бременские музыканты", поучаствуют в традиционных русских играх и хороводах, а кульминацией станет световое шоу с выходом главного героя - Деда Мороза. Праздничные мероприятия в усадьбе пройдут 18 ноября с 12:00 до 20:00, 19, 25 и 26 ноября - с 12:00 до 19:00. Посетить их можно бесплатно, без регистрации. Завершится празднование дня рождения 26 ноября торжественным запуском обратного отсчета до Нового года.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, всего этой зимой планируется провести в усадьбе около 20 тыс. праздничных и интерактивных программ. 

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