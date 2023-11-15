15 ноября, 09:42

В Петербурге подали заявку на товарный знак "Петербургская кухня"

Основой Петербургской кухни считаются рецепты из кулинарных книг XIX века Антуана Карема, Игнатия Радецкого, Елены Молоховец, Пелагеи Александровой-Игнатьевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга подал документы в Роспатент на получение товарного знака "Петербургская кухня". Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета по внешним связям города Сергей Марков.

"Поданы документы, и мы ожидаем буквально в ближайшее время соответствующий патент на товарный знак "Петербургская кухня". Тогда любой ресторан в Петербурге, если он захочет обозначить, что у него есть петербургская кухня, должен будет попросить у нас право на использование этого слогана", - рассказал Марков.

14 ноября было объявлено, что Санкт-Петербургу присвоен статус кулинарной столицы России, соответствующее свидетельство выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. "Это логическое продолжение", - отметил Марков, говоря о заявке по "Петербургской кухне".

"У нас в городе есть рестораны, которые себя позиционируют как петербургскую кухню, но, по нашему мнению, там недостаточно она представлена, - пояснил он. - У нас есть Гастрономическая хартия, есть обязательства определенные, которые берет на себя ресторан с точки зрения продвижения. Здесь тоже очень важна командная работа, когда мы делаем упор на определенных аспектах, в том числе на блюдах, которые, мы считаем, должны стать брендовыми, узнаваемыми".

Как ранее рассказывала ТАСС историк, преподаватель Института среднего профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Цветкова, Петербургская кухня - это исторический этап русской кухни, определявшийся столичным положением Санкт-Петербурга. Ее суть - в соединении русской кухни как основы и французского изящества, подачи, сервировки стола. Основой Петербургской кухни считаются рецепты из кулинарных книг XIX века Антуана Карема, Игнатия Радецкого, Елены Молоховец, Пелагеи Александровой-Игнатьевой.

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга ведет проект "Петербургская кухня" с 2014 года. Он нацелен на продвижение Петербурга как кулинарной столицы России с формированием уникального гастрономического образа города, а также повышение его туристической привлекательности для иностранных и российских гостей. Комитет также выступает одним из организаторов Кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни", в этом году мероприятие прошло в третий раз. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация