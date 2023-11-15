В Петербурге подали заявку на товарный знак "Петербургская кухня"

Основой Петербургской кухни считаются рецепты из кулинарных книг XIX века Антуана Карема, Игнатия Радецкого, Елены Молоховец, Пелагеи Александровой-Игнатьевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга подал документы в Роспатент на получение товарного знака "Петербургская кухня". Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета по внешним связям города Сергей Марков.

"Поданы документы, и мы ожидаем буквально в ближайшее время соответствующий патент на товарный знак "Петербургская кухня". Тогда любой ресторан в Петербурге, если он захочет обозначить, что у него есть петербургская кухня, должен будет попросить у нас право на использование этого слогана", - рассказал Марков.

14 ноября было объявлено, что Санкт-Петербургу присвоен статус кулинарной столицы России, соответствующее свидетельство выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. "Это логическое продолжение", - отметил Марков, говоря о заявке по "Петербургской кухне".

"У нас в городе есть рестораны, которые себя позиционируют как петербургскую кухню, но, по нашему мнению, там недостаточно она представлена, - пояснил он. - У нас есть Гастрономическая хартия, есть обязательства определенные, которые берет на себя ресторан с точки зрения продвижения. Здесь тоже очень важна командная работа, когда мы делаем упор на определенных аспектах, в том числе на блюдах, которые, мы считаем, должны стать брендовыми, узнаваемыми".

Как ранее рассказывала ТАСС историк, преподаватель Института среднего профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Цветкова, Петербургская кухня - это исторический этап русской кухни, определявшийся столичным положением Санкт-Петербурга. Ее суть - в соединении русской кухни как основы и французского изящества, подачи, сервировки стола. Основой Петербургской кухни считаются рецепты из кулинарных книг XIX века Антуана Карема, Игнатия Радецкого, Елены Молоховец, Пелагеи Александровой-Игнатьевой.

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга ведет проект "Петербургская кухня" с 2014 года. Он нацелен на продвижение Петербурга как кулинарной столицы России с формированием уникального гастрономического образа города, а также повышение его туристической привлекательности для иностранных и российских гостей. Комитет также выступает одним из организаторов Кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни", в этом году мероприятие прошло в третий раз.