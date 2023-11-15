Эксперт сообщил, что около четверти ветеранов СВО нуждаются в сопровождении психологов

По словам зампредседателя фонда "Защитники Отечества" Сергея Вылегжанина, в организации разрабатывают критерии допуска специалистов для этой работы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Примерно четверть ветеранов специальной военной операции, которых консультируют клинические психологи фонда "Защитники Отечества", нуждаются в дальнейшем сопровождении специалистов. Об этом сообщил заместитель председателя фонда Сергей Вылегжанин.

"Примерно четверть наших ветеранов, которые проходят консультации клинических психологов, нуждаются в дальнейшем сопровождении профессионалов, специалистов, психотерапевтов, иногда - психиатров или клинических психологов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Дню психолога, отмечаемому 22 ноября.

Вместе с тем, достаточно большое число ветеранов СВО не нуждается в какой-либо специализированной помощи, но это не означает, что им не нужна психологическая поддержка, добавил Вылегжанин. Она, по его словам, также должна быть профессиональной.

Вылегжанин пояснил, что есть специалисты не только из числа клинических психологов, которые могут помочь в ряде жизненных ситуаций. К примеру, это детские психологи, специалисты по семейным отношениям и те, кто занимается профессиональной ориентацией ветеранов СВО.

"Мы сейчас со всеми коллегами <…> как раз разрабатываем критерии допуска специалистов для этой работы. Мы непременно эту работу закончим в ближайшее время", - пояснил Вылегжанин.

По его словам, команда дипломированных клинических психологов работает во всех 89 филиалах фонда, общее число специалистов составляет более 350 человек.