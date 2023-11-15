Концентрация парниковых газов достигла рекордных уровней в 2022 году

Всемирная метеорологическая организация подчеркнула, что уровень CO2 в атмосфере "впервые на полные 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху".

ЖЕНЕВА, 15 ноября. /ТАСС/. Концентрация трех основных парниковых газов в атмосфере Земли - углекислого газа (CO2), метана (CH4) и оксида азота (N2O) - достигла в 2022 году рекордных показателей, тенденция к их дальнейшему накоплению сохраняется. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Концентрация удерживающих тепло парниковых газов в прошлом году достигла нового рекорда, и завершение тенденции к продолжению роста не просматривается", - отметила ВМО в информационном бюллетене, добавив, что уровень CO2 в атмосфере сейчас "впервые на полные 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху".

Сославшись на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, ВМО подчеркнула, что в прошлом году уровень углекислого газа в атмосфере составлял в среднем 417,9 части на миллион, что на 2,2 части больше, чем в 2021 году. Содержание метана достигло 1923 частей на миллиард, а оксида азота - 335,8 частей на миллиард, что, соответственно, на 16 и на 1,4 части превышает уровни 2021 года. В ВМО напомнили, что в последний раз Земля 3-5 млн лет назад испытывала сопоставимую концентрацию CO2. Тогда температура на планете была на 2-3 градуса Цельсия больше, а уровень моря на 10-20 м выше, чем сейчас.

В связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что нынешний уровень концентрации парниковых газов ведет к тому, что температура на Земле к концу столетия повысится "значительно больше целевых показателей Парижского соглашения".

"Это будет сопровождаться экстремальными погодными условиями, включая сильную жару и осадки, таяние льда, повышение уровня моря, нагревание и закисление океана", - констатировал генсек ВМО, добавив, что "социально-экономические и экологические издержки будут стремительно расти".