Чукотка и Камчатка частично остались без связи из-за аварии на линии

Ремонтная бригада выехала для устранения повреждения

АНАДЫРЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Мобильная связь частично нарушена в Чукотском автономном округе и Камчатском крае из-за аварии на волоконно-оптической линии. Об этом сообщает Telegram-канал правительства автономного округа.

"По информации хабаровского филиала "Ростелеком", произошло наземное повреждение ВОЛС (волоконно-оптической линии связи - прим. ТАСС) в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Без связи остались частично Чукотский автономный округ и Камчатский край", - говорится в сообщении.

Для устранения повреждения выехала ремонтная бригада, добавили в правительстве Чукотки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ростелекома", причиной стало повреждение линии во время работ сторонней организации на Камчатке между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний. На интерактивном телевидении "Ростелекома" Камчатки работают каналы первого и второго мультиплексов, у жителей Анадыря и Угольных Копей отсутствует доступ в интернет, к интерактивному телевидению и наблюдаются сложности с сотовой связью. О времени восстановления пока не сообщается.

По данным корреспондента ТАСС, на Камчатке наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.