15 ноября, 11:04
Военная операция на Украине

Москалькова попросила Минтруд уделить особое внимание демобилизовавшимся бойцам СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что уволившимся со службы, в том числе по ранению, участникам специальной военной операции нужно помогать с трудоустройством

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Министерство труда и социальной защиты РФ особое внимание уделять трудоустройству уволившихся со службы, в том числе по ранению, участников специальной военной операции.

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"Мы хотели бы, чтобы министерство труда и социальной защиты особое внимание обратило на уволившихся с военной службы, демобилизованных, тех, кто по ранению или другим причинам вернулись и должны трудоустроиться. Мы им должны в этом помогать и поработать с министерством труда и социальной защиты", - сказала Москалькова на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. 

Теги:
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаВоенная операция на Украине
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