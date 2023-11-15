Москалькова попросила Минтруд уделить особое внимание демобилизовавшимся бойцам СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что уволившимся со службы, в том числе по ранению, участникам специальной военной операции нужно помогать с трудоустройством

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Министерство труда и социальной защиты РФ особое внимание уделять трудоустройству уволившихся со службы, в том числе по ранению, участников специальной военной операции.

"Мы хотели бы, чтобы министерство труда и социальной защиты особое внимание обратило на уволившихся с военной службы, демобилизованных, тех, кто по ранению или другим причинам вернулись и должны трудоустроиться. Мы им должны в этом помогать и поработать с министерством труда и социальной защиты", - сказала Москалькова на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.